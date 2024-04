Saiba os melhores e piores cenários para Fortaleza e Ceará na 7ª rodada do Nordestão

A depender dos resultados conquistados pela dupla cearense, os cenários no certame podem ser favoráveis ou podem ligar um sinal de alerta para oitava e última rodada do Nordestão

Atualmente na segunda posição do Grupo B, o Fortaleza pode garantir a vaga na próxima fase, dependendo do seu e de outros jogos. Já o Ceará , atual quinto colocado do Grupo A, melhorou sua situação na chave A após vitória no Clássico-Rei. Em caso de novo triunfo, o Vovô pode assumir até a liderança do grupo.

A sétima rodada da Copa do Nordeste começa neste sábado, 23, e pode ser determinante para o rumo que Fortaleza e Ceará seguirão na competição regional. A depender dos resultados, os cenários no certame podem ser favoráveis ou ligar um sinal de alerta para a oitava e última rodada.

Melhor e pior cenários para Fortaleza

Na sétima rodada, o Fortaleza enfrenta o Vitória, neste sábado, 23, às 20h30min, no Castelão, e pode confirmar a vaga no mata-mata do Nordestão caso ganhe a partida, e Náutico e Treze não vençam.

No pior cenário possível, o Tricolor do Pici poderia até mesmo ficar fora do G-4 e iria para a última rodada pressionado. Para que isso não aconteça, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda não pode perder e, caso perca, torcerá para que Náutico, Treze e Altos não vençam na rodada.

Melhor e pior cenários para Ceará

Já o Vovô vê no seu melhor cenário uma liderança isolada no grupo A. Contudo, as condições para que isso aconteça são muitas. O Alvinegro precisa vencer o Treze-PB, no próximo domingo, 24, às 16 horas, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), e torcer para que CRB, Sport, Maranhão percam e River-PI e Botafogo-PB tropecem (empate ou derrota). Com isso, o Vovô seria o único no grupo com 12 pontos.