Vitória será o primeiro time de Série A que o Fortaleza enfrentará em 2024

Duelo de Leões será neste sábado, 22, às 20h30min, no Castelão, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Tricolor tenta quebrar tabu desta temporada

Ainda sem conseguir vencer, em 2024, equipes que atuam nas Séries B e C, o Fortaleza se prepara para enfrentar seu primeiro adversário da elite nacional na temporada. Em confronto válido pela Copa do Nordeste, outro Leão será o adversário do Tricolor, o Vitória. A bola rola às 20h30min deste sábado, 22, pela sétima rodada da fase de grupos do torneio.



Na temporada de 2024, o Leão do Pici venceu sete das 15 partidas disputadas até então e perdeu apenas duas. No entanto, o dado que chama atenção é o de que o escrete vermelho-azul-e-branco ainda não superou nenhum clube da Segunda ou Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro que enfrentou neste ano: em seis duelos, foram dois reveses e quatro empates.

O Vitória, que conquistou o acesso no ano passado, será o primeiro adversário da Série A. Contra a equipe baiana, o Fortaleza defende uma invencibilidade de 17 anos sem ser derrotado. O último revés para o Vitória aconteceu na Série B de 2007.