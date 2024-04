CBF divulga tabela básica do Brasileirão Feminino A2; veja jogos do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última quinta-feira, 21, a tabela básica do Brasileirão Feminino A2. Único representante cearense na competição após a desistência do Ceará, o Fortaleza faz parte do Grupo B ao lado de Remo-PA, Sport-PE, VF4-PB, Uda-AL e dos amazonenses JC, Recanto e Instituto 3B.

As Leoas irão estrear entre os dias 13 e 14 abril diante do Remo-PA. O grupo tricolor enfrenta todas as equipes do mesmo chaveamento na primeira etapa do certame. Para a definição dos grupos, de acordo com a CBF, foi utilizado o critério de proximidade geográfica.

Se classificam para o mata-mata as quatro melhores equipes de cada grupo, que se enfrentarão até a final em jogos de ida e volta. Os times que conquistarem vaga nas semifinais estão automaticamente classificados para o Brasileirão Feminino A1 de 2025.