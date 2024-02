Presidente da Federação Pernambucana condena atentado a ônibus do Fortaleza e cobra legislação dura

Após o empate em 1 a 1 com o Sport , pela Copa do Nordeste , dirigentes, comissão técnica e jogadores do Fortaleza saíram de São Lourenço da Mata, onde fica a Arena de Pernambuco, rumo ao Recife. No trajeto, o veículo foi atacado com bombas caseiras e muitas pedras, quebrando vários vidros e ferindo jogadores — João Ricardo, Gonzalo Escobar, Dudu, Lucas Sasha, Titi e Brítez.

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, condenou o atentado com bombas e pedras contra o ônibus do Fortaleza , na madrugada desta quinta-feira, 22, cobrou leis mais duras para coibir a violência no futebol e sugeriu às autoridades de segurança pública do Estado que seja criado um disque-denúncia com recompensa para identificação dos responsáveis.

"Primeiro, renovar a solidariedade de todos os pernambucanos de bem, das pessoas — não no sentido lato da palavra, genérico —, porque esses integrantes de torcidas (organizadas) não são pessoas, são animais, não deveriam estar à solta nas cidades, mas, infelizmente, essa legislação frouxa que nós temos, resultado de um parlamento de deputados e senadores que não têm coragem de aprovar projetos de lei duros, como a Colômbia e a Inglaterra fizeram", disse Evandro ao Esportes O POVO, em tom crítico.

O dirigente revelou que já procurou o poder público de Pernambuco e pediu a criação do disque-denúncia. A medida já foi tomada em 2014, quando Paulo Ricardo Gomes da Silva foi assassinado após ser atingido por um vaso sanitário próximo ao Estádio do Arruda, do Santa Cruz. Três homens foram presos e condenados em 2015: Waldir Pessoa Firmo Júnior (28 anos e nove meses de prisão), Luiz Cabral de Araújo Neto (25 anos de prisão) e Everton Filipe Santiago Santana (28 anos e seis meses de prisão).

"Agora, há cinco minutos, eu já tive contato com a SDS (Secretaria de Defesa Social de Pernambuco). Quando nós tivemos um homicídio aqui, há quatro, cinco anos... Nesses dez anos meus de presidência, nós tivemos uma ocorrência grave, que foi um homicídio ocorrido no entorno do Estádio do Arruda. Nós colocamos uma recompensa, se eu não me engano, na época, de R$ 10 mil pelo disque-denúncia e isso possibilitou a prisão dos três envolvidos. Os três foram levados a julgamento, em júri popular, foram condenados, pena média de 30 anos, e estão cumprindo essa reclusão em regime fechado. Eu quero lançar novamente — evidente que eu preciso da autorização do secretário de Segurança e do chefe de polícia — um disque-denúncia, colocando uma recompensa, para que isso possibilite a prisão, o mais rápido possível, desses marginais que perpetraram essa violência, esse atentado contra o ônibus", pontuou.

Evandro Carvalho, presidente da FPF, na Assembleia Geral Ordinária da CBF de 2023 Crédito: Thais Magalhães/CBF

Cobrança por leis mais rígidas

Evandro Carvalho não escondeu a insatisfação com o cenário de violência entre torcidas no futebol brasileiro e afirmou que além de cobrar uma legislação mais rigorosa, defende que todos os jogos sejam com torcida única, como "medida de choque".