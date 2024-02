Ataque ao Fortaleza: FCF cita tentativa de assassinato e quer punição severa ao Sport

"O clube (Fortaleza) e a Federação irão ingressar com notícia-crime desportiva para buscar a uma punição grande do Sport", diz trecho da nota da FCF

"Nosso posicionamento é de total repúdio a essa tentativa de assassinato que os torcedores do Sport realizaram a delegação do Fortaleza. Estamos em contato com a delegação do nosso filiado para prestar todo o apoio necessário e iremos atuar juridicamente nas esferas desportiva, criminal e cível para que os responsáveis sejam exemplarmente punidos", diz trecho da nota enviado pela FCF ao Esportes O POVO .

A Federação Cearense de Futebol (FCF) se manifestou nesta quinta-feira, 22, sobre o ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza por torcedores do Sport, que deixou jogadores tricolores feridos. A entidade cita tentativa de assassinato e cobra punição severa ao clube pernambucano.

"Sob a luz dos regulamentos da CBF, o clube mandante não garantiu a segurança a delegação do clube visitante. Isso é descumprimento de regulamento que deve ser julgado no STJDF. Além disso, o clube e a Federação irão ingressar com notícia-crime desportiva para buscar a uma punição grande do Sport, inclusive com pena de perda de mando de campo", completa a Federação.

Jogadores feridos no ataque ao ônibus do Fortaleza

O goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral-direito Dudu, os zagueiros Brítez e Titi e o volante Lucas Sasha estão entre os feridos do ataque ao ônibus do Fortaleza em Recife.

O lateral-esquerdo argentino foi atingido por uma pedra, sofrendo ferimentos na cabeça, na boca e no supercílio. O CEO do clube, Marcelo Paz, compartilhou imagens do jogador e cobrou as autoridades.

"O que as autoridades vão fazer? O que o futebol vai fazer?", questionou o dirigente.