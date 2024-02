"Só queremos voltar vivos", diz Galhardo após atentado ao ônibus do Fortaleza em Recife

Em vídeo publicado no Instagram, Galhardo cita que a delegação do Fortaleza foi alvo de uma "emboscada" feita por bandidos caracterizados de torcedores do Sport

Atacante do Fortaleza, Thiago Galhardo cobrou postura incisiva da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a delegação do clube cearense ser alvo de ataque de torcedores do Sport com bombas e pedras após o empate por 1 a 1 pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O veículo retornava à capital pernambucana após deixar a Arena Pernambuco, localizado em São Lourenço da Mata, a aproximadamente 30 quilômetros do Recife.

Em vídeo publicado no Instagram, Galhardo cita que a delegação do Fortaleza foi alvo de uma “emboscada” feita por bandidos caracterizados de torcedores do Sport. Em postagem anterior, o atacante mostrou um torcedor do clube pernambucano justificando o ataque pela comemoração do Moisés na Arena Pernambuco, após marcar nos acréscimos do 1° tempo.

“Fala, rapaziada! Acabei de receber mensagem no meu Instagram, estava sem bateria, falando que expus o cara, que ele é pai de família, tem duas filhas e trabalho. Que legal! Tenho cinco amigos que trabalham comigo todos os dias há algum tempo e estão hospitalizados, com bastante sangramento" diz.