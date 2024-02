Fortaleza comunica situação de seis atletas após delegação sofrer ataque da torcida do Sport

Segundo o clube, o goleiro João Ricardo sofreu um corte no supercílio e o lateral esquerdo Gonzalo Escobar acabou sofrendo uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. Os defensores Dudu, Titi e Emanuel Brítez, além do volante Lucas Sasha, sofreram ferimentos pelos estilhaços de vidro e tiveram que ter os sangramentos contidos.

A delegação do Fortaleza foi surpreendida, em Pernambuco, após o término da partida ante o Sport pela Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira, 21. O ônibus da equipe foi alvo de vandalismo por parte da torcida organizada do Leão da Ilha. Em nota, o Fortaleza detalhou o ataque e atualizou a situação de seis atletas atingidos.

Conforme apurou o Esportes O POVO, a delegação já embarcou de volta para Fortaleza e deve desembarcar às 9h35min no aeroporto.

Conforme comunicou o presidente da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, pedras foram arremessadas em direção ao coletivo naquele momento. Os jogadores ainda relataram que o veículo também foi atingido por bombas caseiras.

Confira a nota completa do Fortaleza

"O ônibus da delegação do Fortaleza, que embarcava atletas, comissão técnica, staff e diretoria, foi atacado por bombas e pedras por torcedores do Sport na saída da Arena de Pernambuco após o jogo pela Copa do Nordeste.

Após o ocorrido, a delegação foi levada rapidamente e diretamente ao hospital mais próximo de Recife.

Seis jogadores foram atingidos: o goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro e tiverem que conter sangramentos.