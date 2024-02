Liga do Nordeste repudia atentado contra o Fortaleza e diz analisar medidas a serem tomadas

Após o atentado ao ônibus do Fortaleza depois do empate de 1 a 1 diante do Sport, a Liga do Nordeste, entidade responsável pela organização da Copa do Nordeste, se manifestou contra o ocorrido e disse estar avaliando as medidas cabíveis a serem tomadas.

“A Liga do Nordeste repudia veementemente o lamentável episódio ocorrido contra a delegação do Fortaleza Esporte Clube e está cobrando a apuração com a consequente responsabilização criminal das pessoas responsáveis por esse ataque criminoso. Com relação às medidas a serem tomadas estamos conversando com os clubes para que consigamos tomar uma decisão de forma coletiva”, disse a Liga ao Esportes O POVO.

A Federação Cearense de Futebol já se manifestou sobre o caso, ao qual se referiu como "tentativa de assassinato". A entidade do futebol cearense irá apresentar, junto ao Fortaleza, notícia-crime ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que deve julgar o caso. Segundo informado pelo presidente do Fortaleza, Alex Santiago, o clube tricolor pedirá ainda a interdição da Arena Pernambuco, local onde ocorreu a partida, por falta de segurança adequada