Vojvoda exalta compromisso com o Fortaleza em meio a assédio do mercado: "Aqui vejo projeto"

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu a sua primeira entrevista coletiva de 2024 nesta quarta-feira, 17, no Pici. Entre os assuntos abordados, o argentino comentou sobre o assédio no mercado da bola, a mais recente vinda do São Paulo, exaltou o compromisso com o Fortaleza e explicou os motivos para permanecer no Tricolor.

"É um orgulho pra mim (a procura do mercado), mas agradeço ao clube que me dá a possibilidade de desenvolver um projeto. Aqui vejo projeto. Quando vêm algumas opções de outros clubes, minha cabeça não mexe muito. Estou focado em meu clube, meu clube é o Fortaleza", afirmou o treinador que está indo para a sua quarta temporada seguida no Pici.

Vojvoda reforçou também a relação de confiança com os dirigentes nos momentos bons e ruins. "Conseguimos essa unidade nestes anos. Passamos momentos bons juntos, sempre com o torcedor, porque é parte importante. E nos momentos difíceis, em todo o clube, senti esse apoio", explicou.