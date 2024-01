Vojvoda recusa investida do São Paulo e segue no Fortaleza

Técnico Vojvoda no jogo RB Bragantino x Fortaleza, no Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza EC

Ao todo, em três anos, Vojvoda tem 199 jogos à beira do campo. São 102 vitórias, 61 derrotas e 36 empates. Além disso, foram três títulos do Campeonato Cearense, um da Copa do Nordeste, duas classificações à Libertadores e a disputa da final da Copa Sul-Americana.

Ademais, o técnico é o segundo que mais vezes comandou o Leão do Pici. O líder do ranking é Moésio Gomes, com 229 duelos. A tendência é que Vojvoda bata esse recorde.