Em busca de volante, Fortaleza consulta a LDU por argentino Lucas Piovi

O Fortaleza tem interesse na contratação do volante argentino Lucas Piovi, da LDU-EQU Crédito: Reprodução/LDU

Na LDU desde 2020, Piovi criou uma forte identificação com o clube e a torcida. Capitão do time, o jogador é uma das principais referências técnicas do elenco e também exerce um importante papel de liderança interna. Em 2023, atuou em 40 jogos pela equipe e esteve em campo na final da Sula contra o Fortaleza que culminou no título da “La U”. Na cobertura in loco que o Esportes O POVO fez no Uruguai, país que sediou a decisão da Copa Sul-Americana de 2023, foi possível notar a importância de Piovi na LDU. No treino de apronto para a partida, o volante foi o único jogador a se reunir em particular com o treinador Luis Zubeldía e sua comissão técnica. Entre funcionários e demais atletas do clube, todos os chamavam de “capitão” e não pelo nome. Lucas Piovi tem características semelhantes a de Caio Alexandre Em termos de características em campo, Piovi tem algumas semelhanças com Caio Alexandre. O volante argentino é o tipo de jogador que consegue “comandar” o setor central, sendo peça importante tanto na fase defensiva, com desarmes, cobertura e recomposição, como também nos momentos ofensivos, construindo e articulando jogadas. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Em estatísticas, Piovi acumulou números interessantes na liga equatoriana. Pela LDU em 2023, atuou em 27 jogos e foi titular em 23, concedeu duas assistências, teve 86% de precisão nos passes, 63% de acerto nas bolas longas, 1,5 de desarmes e 4,3 bolas recuperadas em média por jogo. Os dados são do Sofascore. Na campanha da Sul-Americana, o jogador foi titular em todos os 12 duelos disputados pela LDU, anotou um gol, teve 84% de precisão nos passes, 2,1 desarmes e 7,5 bolas recuperadas em média por partida. Além disso, venceu 46% dos duelos no chão e 48% dos aéreos.

