Fortaleza encaminha empréstimo de Igor Torres para a Aparecidense-GO

Atacante de 23 anos defenderá o clube goiano até o final desta temporada, quando também se encerra o contrato com o Leão do Pici

O Fortaleza segue definindo a situação de jogadores que têm contrato, mas estão fora dos planos da comissão técnica. O atacante Igor Torres, que defendeu Atlético-GO e Ponte Preta em 2023, terá novo destino nesta temporada: será emprestado para a Aparecidense-GO até o final do ano — quando também se encerra o vínculo com o Tricolor.

Os clubes finalizam os detalhes burocráticos da operação para selar o acordo. A Aparecidense tem a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro como competições nacionais no calendário de 2024.

Cria do Taboão da Serra-SP, Torres chegou ao Pici ainda nas categorias de base e foi alçado ao time profissional em 2020, quando ganhou as primeiras oportunidades, sobretudo na reta final da Série A, sob comando de Enderson Moreira. O rendimento agradou ao Leão, que efetuou a compra.