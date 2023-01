Fortaleza confirma empréstimo de Igor Torres ao Atlético-GO

O atacante de 22 anos deixa o Leão do Pici mais uma vez por empréstimo. Seu contrato com o clube cearense é até 2024

O Fortaleza confirmou a saída de mais um atleta do elenco principal do clube. Na noite desta terça-feira, 03, o Leão do Pici oficializou o empréstimo do atacante Igor Torres, de 22 anos, ao Atlético-GO, até o fim da temporada de 2023.

Este será o segundo empréstimo envolvendo o jogador. Torres, como é chamado no Fortaleza, terminou a temporada de 2022 defendendo as cores do Bahia na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o acesso. Em 2023, ele voltará a disputar a competição, mas com a camisa do Atlético-GO.

O atleta chegou ao Pici em 2020, logo após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. À princípio, Igor Torres seria utilizado no sub-20, mas logo subiu ao time profissional. Foram 45 jogos disputados e quatro gols marcados até julho de 2022.

Igor Torres tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024.

