Igor Torres deixa Atlético-GO e será emprestado pelo Fortaleza à Ponte Preta

Atacante de 23 anos se despede do Dragão após cinco meses e defenderá a Macaca na sequência da Série B. Contrato com o Tricolor tem duração até final de 2024

A passagem de Igor Torres pelo Atlético-GO durou pouco. O atacante de 23 anos se despediu do Dragão após cinco meses e será emprestado para a Ponte Preta até novembro para a sequência da disputa da Série B, apurou o Esportes O POVO. O jogador tem contrato com o Fortaleza até o final de 2024.

Pelo Rubro-Negro, Torres disputou 11 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência, entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Torres sofreu uma lesão no pé que o tirou dos gramados por um período e culminou na perda de espaço no elenco do Atlético-GO.

O atacante entrou em campo cinco vezes pela Segunda Divisão, o que ainda possibilita transferência para outro clube da mesma competição — o limite estabelecido pelo regulamento é de oito partidas.

Cria do Taboão da Serra-SP, o jogador chegou ao Pici ainda nas categorias de base e foi alçado ao time profissional em 2020, quando ganhou as primeiras oportunidades, sobretudo na reta final da Série A, sob comando de Enderson Moreira. O rendimento agradou ao Leão, que efetuou a compra e firmou contrato até o fim de 2024.

Juan Pablo Vojvoda também deu oportunidades ao atacante, que disputou 25 partidas na temporada 2021 (marcou três gols) e 12 jogos neste ano (anotou um tento). Sem espaço no elenco em meio à chegada de reforços, foi cedido ao Bahia para a disputa da Série B a pedido de Enderson.

O camisa 14 entrou em campo oito vezes pela equipe baiana e balançou as redes em uma oportunidade, no triunfo por 1 a 0 sobre o CSA, em 6 de agosto. O Tricolor de Salvador conseguiu o acesso à Série A e não demonstrou interesse em mantê-lo para 2023.