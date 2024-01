Ponte Preta não deseja renovar empréstimo e Fortaleza procura novo clube para Igor Torres

O atacante Igor Torres, de 23 anos, jogador do Fortaleza que atuou por empréstimo pelo Atlético-GO e pela Ponte Preta em 2023, não permanecerá na Macaca para a próxima temporada e deve ser emprestado novamente pelo Tricolor em 2024, apurou o Esportes O POVO. O contrato do atleta com o Leão do Pici vai até o final de 2024.

No Dragão, Igor Torres fez dez jogos, nos quais marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Já na Ponte, o atleta entrou em campo em 15 oportunidades e passou o período em branco, sem marcar gols. Pelo Fortaleza, onde chegou em 2021 e jogou até mesmo nas categorias de base do clube, o ofensivo disputou 41 partidas e balançou as redes em cinco ocasiões.