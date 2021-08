Atacante Gustavo Coutinho é emprestado novamente pelo Fortaleza

O Fortaleza bateu o Bahia por 2 a 0, nesta quinta-feira, 26, no estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana, na segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com a vitória, o Tricolor do Pici segue como único invicto da competição e líder do grupo D com seis pontos.

Os gols do triunfo dos cearenses fora de casa foram marcados no primeiro tempo. Hércules abriu o placar após bobeada da zaga do Bahia. Já Erick Cunha, que assumiu a titularidade após Gustavo Coutinho ser emprestado ao Operário-PR, ampliou e deu números finais à vitória.

Na estreia da segunda fase, o Fortaleza superou o Avaí por 2 a 1, enquanto o Bahia venceu o Bragantino pelo mesmo placar. Na segunda rodada, além do triunfo do Leão do Pici, os catarinenses bateram os paulistas por 3 a 1.

Sobre o assunto FutCast #169 - Léo Porto, treinador do Fortaleza sub-23: melhor campanha no Aspirantes, Vojvoda e safra da base

Com melhor campanha no Aspirantes, Fortaleza Sub-23 busca replicar modelo de jogo de Vojvoda

Com os resultados, o Tricolor cearense lidera a chave D com seis pontos seguido pelo Avaí com três pontos. O Bahia é o terceiro com três pontos, mas saldo inferior aos catarinenses, enquanto o Bragantino é o lanterna após duas derrotas.

Conforme o regulamento, na segunda fase, todos os quatro integrantes do grupo D se enfrentam em partidas de ida e volta e os dois mais bem posicionados avançam para a semifinal.

Os outros dois semifinalistas sairão da chave C, que tem Ceará, Grêmio, Corinthians e Figueirense.

Na primeira fase, o Fortaleza avançou com a melhor campanha geral. Agora o time do Pici possui dez jogos, nove vitórias e um empate, com 19 gols pró e quatro gols contra.

