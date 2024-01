Copinha 2024: FPF define data e horário de Fortaleza x CRB pela terceira fase

Atacante Iarley comemora gol no jogo Fortaleza x Castanhal pela Copinha 2024 Crédito: Felipe Honorato/Fortaleza EC

Após a definição dos primeiros classificados para a terceira fase da Copinha 2024, a Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou a tabela dos confrontos deste domingo, 14. O Fortaleza enfrentará o CRB às 20h30min, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). O duelo nordestino será exibido pelo CazeTV no YouTube. O embate no mata-mata será um reencontro entre Leão e Galo, que já duelaram na fase de grupos. Naquela ocasião, o time do Pici levou a melhor e ganhou por 4 a 3. Ainda na primeira etapa do torneio, o Tricolor também bateu Castanhal-PA e Vocem-SP (ambos por 2 a 0). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No primeiro confronto eliminatório, o Fortaleza despachou o Internacional com autoridade ao golear por 4 a 0 em tarde inspirada do artilheiro Iarley, que balançou as redes três vezes — o camisa 9 soma cinco gols em cinco jogos na competição. Os comandados de Léo Porto, portanto, ainda ostentam 100% de aproveitamento na Copinha.