Paz elogia Coutinho, revela propostas do exterior e avalia permanência no Fortaleza

Centroavante possui contrato com o Leão do Pici até dezembro de 2024

Homenageado na 51ª edição da Noite das Personalidades Esportivas, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, falou ao Esportes O POVO sobre a situação do centroavante Coutinho. O gestor elogiou o camisa 9, revelou que o clube recebeu propostas do exterior pelo jogador e frisou que a permanência do atleta no elenco tricolor para 2024 está sendo avaliada.

"Coutinho fez uma ótima Série B. O Fortaleza sempre acreditou no jogador e eu posso dizer particularmente por sempre ter renovado o contrato dele mesmos sem ele jogar no Fortaleza, pois eu via o talento jovem, goleador. Fez mais um grande ano. Tem propostas inclusive do exterior e a gente vai avaliar. Caso não tenha uma boa proposta, existe a possibilidade dele ser integrado. O assunto Coutinho especificamente não foi tratado com Vojvoda", ressaltou Paz.

Artilheiro da Série B de 2023, Coutinho é alvo inclusive do Atlético-GO, que tem o interesse na renovação de um vínculo por empréstimo. Recentemente o Esportes O POVO apurou que a diretoria do Atlético-GO abriria conversas com a cúpula do Fortaleza para a manutenção do centroavante. Cedido por empréstimo pelo Leão do Pici, Gustavo Coutinho tem contrato até 31 de dezembro de 2024.