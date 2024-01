Sport anuncia contratação do atacante Zé Roberto, emprestado pelo Ceará

O Sport anunciou neste domingo, 17, a contratação do atacante Zé Roberto. Pertencente ao Ceará, o atleta de 30 anos firmou vínculo até o final de 2024, quando encerra o contrato com o Alvinegro de Porangabuçu.

Zé Roberto defendeu o Mirassol em 32 partidas em 2023, com 12 gols marcados e três assistências concedidas. A equipe paulista tinha interessa na permanência do atleta, mas o atacante decidiu deixar o clube para defender o Sport.



O centroavante chegou ao Ceará em 2022. Naquele ano, disputou 40 partidas, com seis gols e três assistências registradas. Com o desempenho abaixo do esperado, sofreu com críticas dos torcedores, sendo cedido por empréstimo pelo Alvinegro de Porangabuçu ao Coritiba e ao Mirassol.