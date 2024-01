"Ele está satisfeito com o trabalho", diz Paz sobre Vojvoda após procura do São Paulo

O CEO da SAF do Fortaleza explicou que o contato do São Paulo ocorreu diretamente com Vojvoda, que recusou de prontidão

O dirigente explicou que nenhum diretor do time paulista não fez qualquer contato prévio com o Fortaleza. A conversa aconteceu diretamente com Vojvoda, que prontamente recusou e encerrou qualquer possibilidade de negociação. O “não” do treinador era algo já previsto por Paz, sobretudo pelo projeto sólido que o argentino tem no Tricolor do Pici.

CEO da SAF do Fortaleza , Marcelo Paz contou, momentos antes da coletiva do executivo de futebol, Bruno Costa, que já esperava que o São Paulo fosse fazer uma investida para contratar Vojvoda , treinador do Leão, após Dorival Júnior deixar o clube para assumir a seleção brasileira.

“A procura foi direta para ele (Vojvoda), não passou pelo Fortaleza. A gente imaginava que isso poderia acontecer. Comentamos isso no sábado à noite (se referindo à conversa com Bruno Costa e Alex Santiago), eu disse ‘olha, acho que o São Paulo vai vir atrás do Vojvoda, tenho informação sobre isso’. E aconteceu. É o mercado. É um grande treinador. Eu entendo o São Paulo, é difícil quando se perde um treinador”, explicou.

Na mesma fala, Paz enfatizou sobre Vojvoda estar satisfeito no Fortaleza. “Houve a negativa, como esperávamos que houvesse a negativa. Justamente porque estamos em contato diário com ele, tratando do time com ele. Ele está satisfeito com o trabalho que vem sendo feito, com a forma que vem sendo conduzido os nomes que ele está pedindo”, concluiu.

Vojvoda virou plano A do São Paulo com saída de Dorival Júnior

A confirmação de que Dorival Júnior deixaria o São Paulo para comandar a seleção brasileira agitou o último domingo, 7. Campeão da Copa do Brasil pelo clube paulista em 2023, o profissional oficializou para os diretores do Tricolor do Morumbi que aceitaria o convite da CBF. Rapidamente, os holofotes ficaram voltados para Vojvoda como um possível substituto.

Apesar de ser o plano A do São Paulo, Vojvoda não deu qualquer margem para negociação. Procurado diretamente, o argentino, que tem contrato com o Leão até o fim de 2024, recusou a investida dos paulistas e encerrou de prontidão o papo. No Fortaleza desde 2021, o comandante tricolor figura como o segundo treinador mais longevo do Brasil, atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras.