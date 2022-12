Fortaleza renova contrato de empréstimo do volante Caio Alexandre

Leão do Pici anunciou a permanência do volante para a próxima temporada na manhã deste sábado, 24, véspera de natal

Na véspera do natal, o Fortaleza deu de presente aos torcedores a renovação do empréstimo de Caio Alexandre. Na manhã deste sábado, 24, o Leão do Pici anunciou o acerto com o Vancouver Whitecaps-CAN, clube detentor dos direitos do atleta, para a permanência do volante visando a próxima temporada.

O vínculo de Caio com o escrete vermelho-azul-e-branco iria até o final deste ano (2022). Porém, com a renovação, o contrato do volante passa a ser até 31 de dezembro. O Tricolor também divulgou que, agora, existe opção de compra ao fim do período emprestado.

Sobre o assunto Ex-Fortaleza, volante Felipe é anunciado no Goiás

Fortaleza oficializa empréstimo do atacante Edinho ao Sport

Fortaleza recebe proposta de empresa para repassar operação de varejo das lojas oficiais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Caio é um atleta que nos ajudou muito em 2022. Mesmo chegando na janela do meio do ano, criou uma rápida identificação com o clube, com a torcida. Tem uma boa relação com o plantel, com a comissão técnica e com o staff. Ele está feliz aqui e fizemos o que foi possível para concretizarmos esse novo acordo de empréstimo”, disse Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Caio Alexandre chegou ao Fortaleza na janela do meio deste ano, mais precisamente no dia 15 de agosto. O volante logo caiu nas graças da torcida e virou titular absoluto da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Foram 12 jogos com a camisa Tricolor e um gol marcado.

Além da renovação do empréstimo do volante de 23 anos, o Leão do Pici também oficializou a contratação de Yago Pikachu e Bruno Pacheco. O goleiro João Ricardo aguarda o fim do contrato com o Ceará, no dia 31 de dezembro, para ser anunciado. Já o lateral-direito Dudu, do Atlético-GO, está encaminhado.

Tags