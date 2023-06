Fortaleza paga R$ 1,9 milhão ao Flamengo pela liberação de Marinho

Atacante de 33 anos rescindiu com o Rubro-Negro e assinou contrato com o Tricolor até o final de 2025. Leão desembolsou montante pela liberação antecipada

O acordo para a saída de Marinho do Flamengo, sacramentada na noite da última segunda-feira, 19, com a rescisão do contrato, envolveu também um pagamento do Fortaleza aos cariocas: o clube do Pici desembolsou 400 mil dólares (em torno de R$ 1,9 milhão na cotação atual) pela liberação antecipada do atacante.

"Os valores são totalmente dentro de mercado, diferente muito do que se fala sem ter a informação precisa. O valor de transfer até muito abaixo do que outras opções do mesmo nível, e o salário dentro e a da realidade salarial do Fortaleza", disse o presidente do Leão, Marcelo Paz, após o anúncio da contratação.

O camisa 31 tinha vínculo com a equipe da Gávea até dezembro deste ano, mas chegou a ser afastado do elenco de Jorge Sampaoli por ato de indisciplina, ao se recusar a viajar para um jogo da Copa Libertadores — foi reintegrado por decisão judicial. O Tricolor já tinha acertado a compensação financeira ao Flamengo, mas faltava consenso entre os cariocas e o atacante acerca das cifras da rescisão.

O departamento jurídico do Rubro-Negro e o estafe de Marinho selaram o acordo e formalizaram o distrato, o que abriu caminho para a assinatura de contrato com o Fortaleza até o final de 2025. O vínculo com o Tricolor foi anunciado na tarde desta terça-feira, 20.

Marinho poderá ser registrado pelo Leão do Pici no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a partir do próximo dia 3 de julho, quando será aberta a janela de transferências do país. O atacante já deve ser apresentar ao novo clube antes disso para iniciar os trabalhos.

Trajetória de Marinho

Esta será a segunda passagem de Marinho pelo futebol cearense. Em 2015, o atacante defendeu as cores do Ceará, clube pelo qual conquistou a Copa do Nordeste. Destaque absoluto do Vovô naquele ano, o jogador chamou atenção do Cruzeiro e deixou o Alvinegro no primeiro turno da Série B.

O Fortaleza será o quarto time profissional de Marinho no Nordeste. Antes do Tricolor do Pici, o atacante atuou também pelo Náutico (2014) e Vitória (2016), além do já citado Ceará (2015).

A melhor fase da carreira de Marinho aconteceu em 2020, pelo Santos, onde foi titular absoluto e principal protagonista da campanha que levou o Peixe à final da Copa Libertadores. Ao todo, foram 24 gols marcados e oito assistências em 43 jogos ao longo do ano.

Pelo clube carioca, Marinho participou de 59 jogos, marcou seis gols marcados e deu nove assistências. Desde janeiro de 2022 no Rio, ele não conseguiu desempenhar o futebol dos tempos de Santos e viveu altos e baixos com a camisa rubro-negra.

Neste ano, foram apenas 16 partidas, sendo titular em cinco. Além disso, Marinho ainda não marcou nenhum gol. Recentemente, foi afastado após um ato de indisciplina e perdeu ainda mais espaço no time. A última vez em que ele esteve em campo foi na derrota por 2 a 1 para o Athletico Paranaense, no dia 7 de maio, pela Série A.