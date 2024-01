Fortaleza negocia contratação do goleiro Santos, do Flamengo

O paraibano estava no radar da diretoria tricolor há algumas semanas e é bem avaliado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. No entanto, a negociação não é das mais fáceis. Isso porque o goleiro tem contrato de três anos com o clube carioca e a confiança do técnico Tite.

Em busca de um goleiro para a próxima temporada, o Fortaleza abriu negociações com Santos, arqueiro do Flamengo. A informação inicial foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO .

Apesar disso, a diretoria do Leão do Pici segue conversando com representantes do jogador e com a cúpula rubro-negra para poder chegar a um desfecho positivo.

Atualmente, Santos é a terceira opção na meta do Flamengo, ficando atrás de Rossi e Matheus Cunha. Ele foi comprado pelo clube carioca junto ao Athletico por cerca de R$ 15 milhões em abril de 2022. No Rio, ele disputou 63 jogos entre a temporada passada e a atual.

Com Afonso Ribeiro