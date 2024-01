Fortaleza renova com goleiro Maurício Kozlinski até o fim de 2024

O goleiro Maurício Kozlinski irá defender o Fortaleza por mais uma temporada. O arqueiro renovou contrato com o Tricolor do Pici até o fim de 2024, confirmando o vínculo assim para o próximo ano com o Leão.

Kozlinski chegou ao Fortaleza em março de 2023, em uma rápida contratação após a saída de Luan Polli e uma lesão de João Ricardo. Apesar disso, o defensor atuou apenas duas vezes — ambas por 90 minutos — com a camisa tricolor, na vitória diante do Águia de Marabá pela Copa do Brasil e no empate sem gols contra o São Paulo. Ele não foi vazado em nenhuma das duas ocasiões.

Fortaleza: Saída de Fernando Miguel

A renovação de Kozlinski ocorre em meio a mudanças no gol do Tricolor do Pici. Goleiro reserva, Fernando Miguel teve a saída anunciada pelo Leão nesta terça-feira, 5. O destino do defensor deve ser o Ceará, que já anunciou o primeiro reforço para 2024: o meia Lourenço.