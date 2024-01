Bruno Pacheco vira alvo do São Paulo e pode deixar o Fortaleza

Lateral-esquerdo de 32 anos entra na mira do Tricolor do Morumbi para a vaga de Caio Paulista. Leão do Pici vê Felipe Jonatan, do Santos, como possível substituto

Bruno Pacheco conta com aval do técnico Dorival Júnior, com quem trabalhou no Ceará em 2022. Além disso, o lateral-esquerdo de 32 anos também já trabalhou com Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, na Chapecoense, em 2018.

A equipe do Morumbi tinha Caio Paulista como dono da posição, mas não exerceu a opção de compra e viu o jogador se aproximar do rival Palmeiras. A outra opção no elenco é Welington, além dos jovens Patryck e Moreira, o que faz o clube ir ao mercado em busca de novo nome.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco pode trocar de Tricolor em 2024. O Esportes O POVO apurou que o camisa 6, titular absoluto do Fortaleza na temporada passada, está na mira do São Paulo no mercado da bola e pode deixar o Pici — motivo que levou o Leão a abrir conversas com o Santos sobre Felipe Jonatan .

Em dezembro de 2022, o Fortaleza adquiriu 80% dos direitos econômicos de Bruno Pacheco por R$ 2 milhões e assinou contrato até o final de 2024, com opção de renovação por mais um ano.

Fortaleza: busca por Felipe Jonatan

Ciente do interesse do São Paulo em Bruno Pacheco, o Leão do Pici voltou a procurar o Santos para tratar sobre a contratação do lateral-esquerdo cearense Felipe Jonatan. O Fortaleza tem conversas em andamento com o Peixe. A outra opção para a posição no elenco de Juan Pablo Vojvoda é o argentino Gonzalo Escobar.

O defensor, revelado pelo Ceará, sofreu grave lesão no joelho esquerdo na temporada passada e não joga desde abril. No último mês, de férias em Fortaleza, Felipe Jonatan realizou alguns treinos na Cidade Vozão, CT das categorias de base do Alvinegro, em Itaitinga.