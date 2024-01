Fortaleza embarca para disputa da Copinha; veja data de estreia do time

O Fortaleza embarcou nesta segunda-feira, 1°, a caminho de São Paulo com o time Sub-20. A equipe irá disputar a Copinha 2024 e deve estrear no segundo dia do torneio, na próxima quarta-feira, 3/1, diante do Castanhal-PA. Os times se enfrentam no estádio Antônio Viana da Silva, em Assis, São Paulo, às 15 horas. A partida terá transmissão do canal de TV fechada SporTV.



Depois de realizar boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, o Leão tem como meta alcançar novamente um desempenho positivo na competição. De acordo com o gerente das categorias de base, Erisson Matias, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o objetivo na atual edição é chegar, no mínimo, até as quartas de final.



