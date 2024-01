Em ano de 129 gols, confira os principais artilheiros do Fortaleza na temporada

Após o encerramento da temporada 2023, o Fortaleza terminou o ano com um total de 129 gols marcados. Essa é a terceira melhor marca anual do Leão no século, ficando atrás somente de 2002 (150 gols) e 2001 (132 gols). A lista de tentos é liderada pelo atacante argentino Juan Martín Lucero, que disputou 63 jogos e balançou as redes em 24 oportunidades. Os dados são do site oGol.

Um dos principais destaques do Tricolor em 2023, Lucero contribuiu também com sete assistências. Foi dele o gol no 1 a 1 na final da Sul-Americana, na qual o Fortaleza foi superado pela LDU-EQU nos pênaltis. Considerando as 31 participações em gols, esta foi a melhor temporada de sua carreira. Ele superou 2022, quando participou 30 vezes pelo Colo-Colo, do Chile: 24 tentos e seis passes para gol.