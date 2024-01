Dúvida para 2024, Guilherme alcança a marca de dez gols pelo Fortaleza na temporada

Na noite deste domingo, 3, o Fortaleza venceu o Goiás, na Arena Castelão, em jogo válido pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o único gol marcado pelo tricolor saiu dos pés do atacante Guilherme, que chegou a dez tentos anotados na temporada. O ofensivo, que pertence ao Grêmio e está emprestado ao Leão do Pici, marcou ainda na primeira etapa, com assistência do meia Calebe.

Ao decorrer do ano, o camisa 29 balançou as redes em quatro competições diferentes. Ao todo, são dez gols marcados, sendo três na Série A do Brasileirão, um na Copa do Brasil, quatro na Copa Sul-Americana e dois na Pré-Libertadores. Além da temporada artilheira, o atleta contribuiu com seis assistências em 2023.

Guilherme marcou ante Goiás, Botafogo, Athletico Paranaense, América Mineiro (três vezes), San Lorenzo, Águia de Marabá, Cerro porteño e Maldonado.