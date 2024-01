Com 31 partipações em gols pelo Fortaleza, Lucero supera melhor temporada da carreira

Desde o início da temporada no clube do Pici, o 'El Gato' se consolidou como um dos principais nomes do elenco tricolor

Com a marca, o camisa 9 superou o ano de 2022, quando teve 30 participações em tentos pelo Colo-Colo, do Chile. Na oportunidade, ele marcou os mesmos 24 gols e somou seis assistências.

O atacante Juan Martin Lucero foi um dos destaques do Fortaleza na temporada de 2023. Ao todo, o argentino marcou 24 gols e contribuiu com sete assistências com a camisa tricolor, ou seja, participou de 31 gols da equipe ao longo do ano.

Paz e Geraldo Luciano renunciam à diretoria para assumir cargos na SAF

Marcelo Paz não é mais presidente do Fortaleza. Por meio de um comunicado, o Conselho Deliberativo do clube anunciou nesta sexta-feira, 8, que o então mandatário renunciou ao cargo, assim como o 1° vice-presidente do conselho diretor, Geraldo Luciano. Ambos os profissionais deixam a diretoria do clube para ocupar posição na SAF do Leão: a Fortaleza EC SAF.



Com a saída de Marcelo Paz, Alex Santiago é o novo presidente do Tricolor do Pici. O profissional foi empossado no cargo ainda nesta sexta-feira, 8.