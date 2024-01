Marinho não deseja ouvir novas propostas e permanece no Fortaleza para 2024

Autor de um dos gols da vitória do Fortaleza na última partida do ano, contra o Santos, e um dos grandes personagens do Tricolor na temporada, Marinho deseja cumprir seu contrato com o Fortaleza. Em relato exclusivo ao Esportes O POVO, o staff do atleta revelou que o camisa 12 está muito feliz no Leão e “não tem dado atenção alguma para novas propostas”.

O escrete vermelho-azul-e-branco anunciou o atacante em julho de 2023, com contrato até 31 de dezembro de 2025, quando adquiriu 100% dos direitos econômicos do atleta. Ao todo, o ofensivo disputou 26 jogos pelo Leão na temporada, nos quais marcou quatro gols e distribuiu três assistências.

Em 2023, o ponta teve como seu momento mais importante, pelo Fortaleza, o jogo que marcou as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, as equipes empatavam por 1 a 1 no placar agregado, mas o atleta anotou o gol da classificação nos acréscimos do confronto.