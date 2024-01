Yago Pikachu encerra temporada como atleta do Fortaleza com mais jogos disputados em 2023

Com 3.968 minutos em campo nas 74 partidas pelo Fortaleza em 2023, de acordo com o site oGol, o ala-direito marcou 13 gols e concedeu oito assistências

O ala-direito Yago Pikachu finalizou a temporada como o atleta com mais partidas disputadas pelo Fortaleza em 2023. Aos 31 anos, o atleta disputou 74 dos 78 (94,8%) duelos do clube no ano.

O meio-campista Tomás Pochettino e o atacante Thiago Galhardo, com 69 e 68 partidas, respectivamente, completam o TOP-3 de atletas do Leão do Pici com mais partidas na temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, 38 atletas vestiram a camisa do Fortaleza nas competições de 2023. Do elenco atual, apenas o goleiro Bruno Guimarães e o zagueiro Bernardo Schappo não atuaram na temporada.