Marcelo Paz e Geraldo Luciano renunciam à diretoria para assumir cargos na SAF do Fortaleza

Alex Santiago é o novo presidente do Tricolor do Pici

Com a saída de Marcelo Paz, Alex Santiago é o novo presidente do Tricolor do Pici. O profissional foi empossado no cargo ainda nesta sexta-feira, 8. Ele participa ativamente do futebol do Tricolor desde março de 2021, quando se tornou diretor de futebol.

Marcelo Paz não é mais presidente do Fortaleza . Por meio de um comunicado, o Conselho Deliberativo do clube anunciou nesta sexta-feira, 8, que o então mandatário renunciou ao cargo, assim como o 1° vice-presidente do conselho diretor, Geraldo Luciano. Ambos os profissionais deixam a diretoria do clube para ocupar posição na SAF do Leão: a Fortaleza EC SAF.

Confira comunicado do Fortaleza:

A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Fortaleza Esporte Clube informa ao quadro social e aos torcedores do clube que recebeu, nesta sexta-feira (8), as renúncias de Marcelo Paz e Geraldo Luciano aos cargos de Presidente e 1° Vice-Presidente do Conselho Diretor, respectivamente. Os mandatários passarão a ocupar posições no Fortaleza EC SAF.

Informamos, ainda, que na mesma data foi empossado no cargo de Presidente do Fortaleza Esporte Clube o Sr. Alex Santiago.

À frente da gestão do clube desde 2017, Marcelo Paz conquistou títulos e conquistas inéditas, sendo Campeão Brasileiro da Série B de 2018, Bicampeão do Nordeste e Pentacampeão Estadual, além de Vice-Campeão da Copa Sulamericana e com duas participações na Taça Libertadores da América.

Em nome do Conselho Deliberativo, agradecemos os incomensuráveis serviços prestados por Marcelo Paz e Geraldo Luciano à associação Fortaleza EC, com a certeza de que a trajetória de sucesso será continuada nesta nova fase da vida do Tricolor, sob o formato de Sociedade Anônima do Futebol.

Desejamos, ainda, votos de êxito ao novo Presidente do Clube. Alex Santiago tem participação ativa no futebol do Fortaleza Esporte Clube desde março de 2021, quando assumiu o cargo de Diretor de Futebol, e estará à frente da associação no ano em que o Tricolor de Aço disputará pela sexta vez seguida a Série A do Campeonato Brasileiro, recorde na região Nordeste na era dos pontos corridos.

Por fim, informamos aos conselheiros que será publicado, na data de hoje, edital de convocação extraordinária do Conselho Deliberativo, para apreciação dos indicados para ocupar os cargos vagos da nova diretoria do Fortaleza Esporte Clube.