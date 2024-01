Caio Alexandre aguarda acordo entre Palmeiras e Fortaleza para assinar contrato

Volante e staff vivem expectativa da resolução do negócio entre as diretorias para selar a transferência

Apalavrado com o Palmeiras para 2024, o volante Caio Alexandre, do Fortaleza, segue aguardando apenas o acordo financeiro entre os clubes para assinar contrato com o Verdão, apurou o Esportes O POVO .

Agora, Caio e seu staff vivem a expectativa da resolução do negócio entre as diretorias do Leão e do Porco para selar a transferência.

A negociação, no entanto, parece ser difícil. Isso porque o Leão desejava receber 10 milhões de dólares para liberar o jogador. O Palmeiras, por sua vez, tenta convencer o Tricolor a baixar o valor. Outro ponto a ser discutido é a forma do parcelamento da compra.

Motivado a atuar em uma grande vitrine para tentar ficar mais próximo de vestir a camisa da seleção brasileira, o jogador ainda manifestou diversas vezes seu carinho pelo clube do Pici e sua torcida, mas trata a possibilidade de transferência como “irrecusável”.