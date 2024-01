Fortaleza encerra ano com 129 gols e registra terceira temporada mais goleadora do século

Após o término do Brasileirão, o Fortaleza finalizou a temporada 2023 com 129 gols marcados em 78 jogos. O dado é o terceiro maior da equipe em um ano neste século, sendo superado apenas por 2002 (150 gols) e 2001 (132 gols). Em 2023, os tentos renderam ao Tricolor a quinta conquista seguida do Campeonato Cearense. Os dados são do site oGol.

O artilheiro do Leão nesta temporada foi o atacante Juan Martín Lucero, que balançou as redes em 24 ocasiões. Depois, aparecem o atacante Thiago Galhardo (17) e o ala-direito Yago Pikachu (13).