Vojvoda comemora crescente do Fortaleza após tempos difíceis: "Momento histórico"

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na noite desta terça-feira, 3, que garantiu a classificação do Fortaleza para a final da Copa Sul-Americana , o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva. Na oportunidade, o argentino destacou a resiliência do clube para superar os momentos difíceis e ressaltou a grandeza da fase atual.

Vojvoda também frisou a importância da classificação inédita do Leão do Pici no Nordeste. O treinador destacou a paixão dos torcedores desta região e afirmou que a conquista do Fortaleza é, também, de todo esse povo.

“Feliz também pelo povo nordestino também. Acho que também é uma conquista de todo o povo nordestino, não somente do estado do Ceará. É um povo apaixonado por futebol. Se você vai aqui ou a qualquer estádio do Nordeste, eles estão sempre cheios. Essa é a verdadeira paixão do futebol brasileiro.”

A final da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 28 deste mês, no Uruguai, no Estádio Domingo Burgueño. Apesar da grande distância, Vojvoda se mostrou confiante quanto a presença do torcedor leonino e afirmou que a equipe fará um esforço para dar, novamente, alegria ao povo cearense.

“Acho que a torcida do Fortaleza vai fazer todos os esforços. É uma torcida que acompanha sempre, que acompanhou nos momentos difíceis da Série C. Eu escuto muitas histórias dentro do Pici de gente que viajava por dois ou três dias de ônibus para locais muito distantes. Temos uma logística difícil, mas também estamos orgulhosos de morar aqui. Acho que a torcida vai fazer todo o esforço para acompanhar esse elenco, e nós vamos fazer o esforço de trazer uma nova alegria ao nosso povo.”