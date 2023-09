Com lesão no joelho, Marinho deve desfalcar Fortaleza contra Corinthians

O departamento médico do clube não revelou o prazo de recuperação, mas a lesão deve afastar Marinho dos gramados por, no mínimo, duas semanas

O atacante Marinho deve desfalcar o Fortaleza contra o Corinthians na terça-feira, 3, pelo duelo decisivo da semifinal da Copa Sul-Americana. No confronto de ida, o camisa 12 sofreu uma lesão aos oito minutos do 2° tempo. O diagnóstico, revelado pelo clube, é de estiramento no joelho direito.

O departamento médico do clube não revelou o prazo de recuperação, mas a lesão deve afastar Marinho dos gramados por, no mínimo, duas semanas. Ou seja, o atleta deve ser ausência para Juan Pablo Vojvoda nas partidas contra Corinthians e América-MG.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante do Corinthians, Marinho deve ser substituído por Yago Pikachu. A comissão técnica ainda tem Imanol Machuca à disposição.