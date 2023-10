Caio Alexandre sobre chance na Seleção Brasileira: "Eu sonho para isso"

Após a classificação, o volante falou sobre o bom momento pelo Tricolor, o sonho de ser convocado para a Seleção Brasileira e desabafou sobre o período no Canadá

O volante do Leão desabafou sobre a situação difícil que viveu no Canadá, quando atuava pelo Vancouver Whitecaps.

“Você vivendo esses momentos de decisão, estando bem no Brasileirão, as pessoas vão passar a olhar para você. Engloba muita coisa, eu sonho para isso, viver essa Seleção Brasileira um dia, mas eu deixo Deus trilhar meu caminho”, afirmou Caio.

Caio Alexandre falou sobre a possibilidade de convocação para a Seleção Brasileira após classificação para a final da Copa Sul-Americana. O volante do Fortaleza foi peça fundamental na vitória do Leão por 2 a 0 sobre o Corinthians nesta terça-feira, 3, na Arena Castelão.

“Acho que foi o pior momento da minha vida, eu chorava todos os dias por viver um momento de ser escanteado no clube. Fazer um trabalho e não ser reconhecido, acho que tive lesões que prejudicaram muito. Mas eu pedia a Deus todos os dias, ajoelhava olhando pro céu pedindo a Deus uma oportunidade de ser feliz novamente”.

Caio ressaltou que vive o melhor momento da carreira no Fortaleza e a importância de continuar buscando maiores conquistas com o Tricolor do Pici.

“Deus me trouxe para um lugar tão maravilhoso, que hoje eu desempenho meu melhor futebol na carreira. É continuar assim, vivendo grandes coisas. A gente não pode pensar em parar por aqui, tem que continuar conquistando e levando o Fortaleza a um nível maior ainda, mas com muito pé no chão.”

O atleta ainda projetou as próximas semanas até a final da Sula.

“A gente sabe que essa final vai ser complicadíssima, mas antes disso a gente tem quatro jogos pelo Brasileirão, que são de suma importância. Continuar pontuando e levando o clube a uma melhor posição possível”, disse Caio Alexandre.