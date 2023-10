Zé Welison comenta sobre negociações com Corinthians e exalta permanência no Fortaleza

O volante recebeu proposta do Timão no meio desta temporada, mas as negociações não evoluíram e ele acabou permanecendo no Leão do Pici

Destaque do Fortaleza na campanha que levou o time até a final da Copa Sul-Americana, Zé Welison poderia estar vestido a camisa de outro clube neste momento. Isso porque, na janela do meio da temporada, o atleta recebeu uma proposta do Corinthians, mas as negociações não evoluíram. Em entrevista ao Esportes do POVO desta segunda-feira, 4, o atleta comentou sobre o fato e afirmou ter ficado atraído.

“Realmente houve a negociação com o Corinthians. Chegou a proposta. Todo jogador quer um dia vestir a camisa do Corinthians, sabe o peso que tem a camisa. No momento, aquela proposta me atraiu bastante, mas não deu certo a negociação e eu pude permanecer no Fortaleza.”