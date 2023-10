Anfitrião da final da Sula, Deportivo Maldonado parabeniza Fortaleza: "Esperamos por vocês"

Zagueiro Titi no jogo Deportivo Maldonado x Fortaleza, no estádio Domingo Burgeño, pela Copa Libertadores 2023 Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza EC

O Deportivo Maldonado, do Uruguai, parabenizou o Fortaleza nesta quarta-feira, 4, pela conquista da vaga na final da Copa Sul-Americana. O duelo pelo título da competição da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) será realizado no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, casa do time uruguaio. Durante o post de felicitação, o Deportivo Maldonado lembrou do duelo entre as equipes pela 2ª fase preliminar da Taça Libertadores da América. O Leão do Pici venceu a equipe por 4 a 0 no placar agregado. No duelo realizado em Punta del Leste, empate sem gols. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O Deportivo Maldonado SAD felicita o Fortaleza EC pela sua classificação para a final da CONMEBOL Sudamericana que será disputada no Estádio Domingo Burgueño Miguel […] Parabéns! Esperamos por vocês em Maldonado”, escreveu o perfil do clube nas redes sociais.