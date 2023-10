Saiba quanto o torcedor do Fortaleza terá de gastar para ir à final da Sula no Uruguai

Mosaico da torcida do Fortaleza no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela semifinal da Copa Sul-Americana 2023 Crédito: AURÉLIO ALVES

Com a classificação inédita do Fortaleza para a final da Sul-Americana, diversos torcedores tricolores já estão fazendo as contas para presenciar este momento especial na história do clube. A decisão, que será realizada no dia 28 deste mês, acontecerá no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai — onde o Tricolor já atuou neste ano. Diante deste cenário, o Esportes O POVO levantou números e reuniu métodos que a torcida leonina pode adotar para estar presente no maior jogo da história do Leão. O modo de transporte utilizado para o estudo foi o aéreo. A escolha foi baseada na praticidade e maior conforto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine + Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

"Para mim, o custo total da viagem está em torno de R$ 1.500,00. Isso porque as passagens foram emitidas com pontos de milhas, por isso é bom ter conhecimento sobre isso. Paguei apenas a taxa de embarque, cerca de R$ 500. Com hospedagem, transfers de ônibus e alimentação, gastarei cerca de R$ 1 mil", explicou Carlos Yuri.

O torcedor Felipe Lima também optou por ir por conta própria para a grande decisão. Ele irá acompanhado da esposa e de mais três amigos e escolheu um trajeto distinto, com desembarque em Porto Alegre e ida de carro até Maldonado. "Temos um grupo de cinco amigos e estamos nos organizando para comprar passagens Fortaleza-Porto Alegre. Lá, vamos alugar um carro para ir até Maldonado. Os custos serão mais baratos do que ir para Montevidéu. Optamos por ir por conta própria, nossa ideia é um bate-volta, vamos na sexta e voltamos no domingo para Porto Alegre", relatou.

A exemplo de Carlos, Felipe Lima também revelou quanto gastará para acompanhar o Leão do Pici na final da Copa Sul-Americana. O tricolor esteve presente no duelo contra o Independiente-ARG, em 2020, e classificou a experiência como "surreal". "Pelo que estamos sondando, com passagem vamos gastar em torno de R$ 1.900,00, ida e volta cada, fora os ingressos. Com transporte será em torno de R$ 900, dividindo para cinco pessoas fica em um preço acessível", finalizou.

Simulação Em teste feito pela reportagem, simulamos voos de ida e volta para Montevidéu, localizada a 137km de Maldonado, local do jogo. Em pesquisa feita nas três maiores companhias aéreas do Brasil — Azul, Gol e Latam —, o melhor custo-benefício encontrado foi na Gol. Ao todo, o torcedor, caso opte por essa companhia, gastará R$ 5.182,37, indo na sexta, 27, e retornando à capital cearense no domingo, 29.