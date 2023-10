Rival do Fortaleza na final da Sul-Americana será definido nesta quarta-feira, 4

Taça da Copa Sul-Americana Crédito: Staff Images/ CONMEBOL

Classificado para a final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza agora aguarda para saber quem será o adversário na grande decisão. A definição do oponente acontece nesta quarta-feira, 4, e sairá do confronto entre Defensa y Justicia, da Argentina, e LDU, do Equador. O jogo acontece no estádio La Fortaleza, na Argentina, a partir das 19 horas. Para chegar até a final, os donos da casa precisam reverter uma larga desvantagem. No duelo da ida, o time equatoriano fez grande proveito da altitude de Quito e venceu pelo placar de 3 a 0. Portanto, pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim estará na final.