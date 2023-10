Zé Welison exalta classificação do Fortaleza para final da Sula: "Noite magnífica"

Em entrevista ao Esportes do POVO, volante do Leão elogiou atmosfera na vitória contra o Corinthians e falou sobre sua preparação para chegar ao time titular

O jogador salientou que se sente muito grato pela fase que vive no Tricolor, principalmente por causa de todas as dificuldades enfrentadas no caminho. O meia disse estar muito honrado por fazer parte da história do Leão e reforçou que deseja seguir em busca de mais feitos.

Um dos principais nomes na campanha do Fortaleza nesta Copa Sul-Americana, o volante Zé Welison exaltou a classificação do Leão para a decisão internacional, após vitória por 2 a 0 contra o Corinthians-SP . Em entrevista ao Esportes do POVO desta quarta-feira, 04, o atleta frisou que o clube viveu uma grande noite e falou sobre seu momento como titular.

“Quero contemplar esse momento. Falei com os meus amigos que ontem seria uma noite extraordinária para todos nós e foi o que aconteceu. Uma noite magnífica. Muito contente por tudo que estou vivendo. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei viver um momento como esse”, afirmou.

O meio-campista também falou sobre sua adaptação no time titular após a lesão de Hércules. Segundo ele, é importante estar focado e com “mente forte” para aproveitar as chances dadas pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e seguir tendo sequência.

“Eu estava preparado. Estava pronto. Assim que apareceu a oportunidade eu pude desfrutar, pude abraçar essa oportunidade com todas as forças do mundo. Para poder desfrutar o que eu estou vivendo hoje. É isso, agradecer pela oportunidade e pela confiança que o mister [Vojvoda] tem em mim e continuar trabalhando. A gente tem que dar sempre o melhor para poder estar evoluindo, estar crescendo”, destacou.

Zé Welison anotou o gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 contra o Corinthians, no jogo de ida da semifinal. Com o triunfo por 2 a 0 e a classificação, o clube disputará a final da Sula no dia 28 de outubro, contra LDU-EQU ou Defensa y Justicia-ARG.

Veja a entrevista completa: