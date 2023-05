Presidente do Fortaleza confirma que o clube vai comprar Caio Alexandre

A revelação foi feita pelo presidente do clube, Marcelo Paz, em entrevista ao programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes. Caio tem vínculo de empréstimo até o fim do ano

Emprestado pelo Vancouver Whitecaps até o fim do ano, o volante Caio Alexandre será adquirido pelo Fortaleza logo que o atual vínculo se encerrar. O Tricolor já decidiu que vai exercer a opção de compra prevista em contrato.

A revelação foi feita pelo presidente do clube, Marcelo Paz, em entrevista ao programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes. “Ele é emprestado com opção de compra mas já está certo de comprar. Esse aí eu não vou deixar sair não", disse o dirigente, quando o atleta foi citado pelo apresentador do programa, o ex-jogador Neto.

Caio Alexandre foi contratado pelo Fortaleza em agosto do ano passado, também por empréstimo, e foi um dos destaques na recuperação do Leão na Série A do Brasileiro. O bom desempenho, a adaptação e principalmente a vontade do atleta e do técnico Juan Pablo Vojvoda de que o volante permanecesse no time fez com que a diretoria tricolor conseguissem um novo empréstimo com a opção de compra.

O valor da futura transação é mantido em sigilo. Em 40 partidas com a camisa do Fortaleza, o meio campista fez cinco gols e distribuiu cinco assistências. Caio pertence ao Whitecaps até dezembro de 2024. Ele foi comprado do Botafogo, em 2021.