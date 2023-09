Pochettino é o jogador do Fortaleza que mais acertou finalizações na Série A

O meia Tomás Pochettino tem feito uma Série A de destaque pelo Fortaleza. Em sua primeira temporada no Tricolor do Pici, o argentino assumiu papel importante no setor central e tem acumulado números interessantes na elite nacional pelo clube.

Participativo em ambas fases do jogo, tanto ofensiva quanto defensiva, Pochettino chama atenção pelas boas subidas ao ataque. Entre todos os atletas que compõem o elenco tricolor, o meia argentino é quem mais acertou finalizações no Brasileirão, com 15 chutes corretos na direção do gol em 22 jogos disputados. Lucero, com 12, aparece logo atrás no ranking.