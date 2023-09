Fortaleza embalou três vitórias seguidas no retorno da última Data Fifa; relembre

O elenco do Fortaleza se reapresenta no Pici nesta quinta-feira, 7, após três dias de folga, para dar início aos preparativos visando o Corinthians, próximo adversário do clube cearense na Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto diante do Timão, inclusive, será uma prévia do embate pela Copa Sul-Americana, torneio pelo qual os dois times se enfrentarão por uma vaga na grande final.

Fortaleza: retorno da última Data Fifa foi positivo

A paralisação anterior aconteceu em junho, em um cenário bem semelhante ao atual. Na ocasião, o Tricolor do Pici havia perdido para o Botafogo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e logo após teve um intervalo de 11 dias sem entrar em campo. Após o período, o Leão embalou três vitórias consecutivas, contra Cruzeiro e Atlético-MG, pela Série A, e Palestino-CHI, pela Sul-Americana.

No momento atual, apesar da derrota para o Fluminense na última rodada do Brasileirão, o clima no Pici é leve. Antes do revés, o Leão havia engatado cinco vitórias consecutivas, uma delas histórica, contra o América-MG, que selou a classificação inédita de um time cearense à semifinal da Sula.