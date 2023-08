Com gol salvador de Marinho, Fortaleza empata com Libertad e vai às quartas da Sula pela 1ª vez

Na Arena Castelão, o Leão do Pici empatou em 1 a 1 com o Libertad em uma partida emocionante. O gol da vaga tricolor foi marcado por Marinho, de falta, nos acréscimos

O Fortaleza garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, 8. Na Arena Castelão, o Leão do Pici empatou em 1 a 1 com o Libertad em uma partida emocionante. O gol da vaga tricolor foi marcado por Marinho, de falta, nos acréscimos.

Agora, o Tricolor de Aço aguardará o vencedor do confronto entre América-MG e Red Bull Bragantino para descobrir seu adversário na próxima fase. Essa é a primeira vez na história em que o time leonino disputará as quartas de final de um torneio continental.

O jogo

A primeira etapa da partida foi marcada pela superioridade do time paraguaio diante do Tricolor do Pici. Claramente nervoso, o Leão não conseguiu trocar passes e sofreu com a pressão da equipe visitante. Aos sete minutos, o Libertad assustou com chute de fora da área de Campuzano.

Depois, aos 12, o clube paraguaio conseguiu balançar as redes, mas a arbitragem anulou o lance após impedimento de Barboza. O Fortaleza tentou reagir, mas não obteve sucesso e seguiu errando frequentemente. A única chance leonina na etapa inicial aconteceu aos 31 minutos. Na ocasião, Machuca deixou a defesa para trás e cruzou para Galhardo, que chutou alto.

Aos 36, Calebe se lesionou após dividida com Espinoza e deixou o campo chorando. Yago Pikachu foi o escolhido para entrar no lugar do camisa 27. Para piorar a situação, o Libertad chegou ao seu gol na marca dos 44 minutos. Cardozo invadiu a área e tocou para Villalba, que só ajeitou para Espinoza finalizar forte e abrir o placar no Castelão.

Na volta para o segundo tempo, Vojvoda sacou Pedro Augusto para a entrada de Pochettino visando maior criação ofensiva. A estratégia deu certo. A postura mudou e o Leão começou a chegar com mais frequência no setor de ataque.