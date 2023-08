Em meio à punição da Fifa, Lucero desembarca no Castelão com elenco do Fortaleza

O atacante argentino só poderá entrar em campo caso o Fortaleza consiga um efeito suspensivo sobre a decisão do Tribunal de Demandas da Fifa

Suspenso pela Fifa por quatro meses, o atacante Lucero desembarcou normalmente com a delegação do Fortaleza no Castelão para o duelo contra o Libertad, pela Sul-Americana, que acontece às 19 horas desta terça-feira, 8. A decisão da entidade é imediata e o atacante não pode entrar em campo.

+ Fifa suspende Lucero e pune Fortaleza com um ano sem poder contratar novos jogadores



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza, porém, tenta um efeito suspensivo em cima da decisão do Tribunal de Demandas da Fifa para que Lucero possa jogar. O pouco tempo entre a tentativa do recurso para o início da partida é um dos principais empecilhos para o Tricolor no momento.

Em nota oficial, o Leão informou, entretanto, que o recurso cabível à referida decisão, à Corte Arbitral do Esporte, já se encontra em vias de elaboração e será apresentado em tempo hábil.

Entenda o caso

O Tribunal de Demandas da Fifa emitiu uma decisão, de efeito imediato, que suspende Lucero por quatro meses, além de uma punição ao Tricolor que impede o clube de contratar jogadores por um ano. A decisão cabe recurso.

Na análise do caso, o Tribunal de Demandas da Fifa considerou que o Fortaleza induziu Lucero a quebrar o contrato com o Colo-Colo e que o clube cearense não apresentou evidências para provar o contrário - essa foi a justificativa para banir o Leão por um ano sem poder contratar novos jogadores.