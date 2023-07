Matheus Vargas deixa Sport e é emprestado pelo Fortaleza ao Juventude

Meio-campista rescindiu contrato com o Rubro-Negro, pelo qual disputou 22 jogos, e acertou com o Jaconero para sequência da Série B. Contrato com o Tricolor vai até o final do ano

Com o mercado da bola movimentado desde a abertura da janela de transferências, na última segunda-feira, 3, o Fortaleza trabalha por reforços e também por novos destinos para jogadores fora dos planos. O meia Matheus Vargas, que tem contrato com o Leão até o fim deste ano, deixou o Sport e acertou com o Juventude para a sequência da Série B.

O meio-campista de 27 anos tinha sido cedido ao Rubro-Negro da Ilha do Retiro no início deste ano, mas perdeu espaço no elenco de Enderson Moreira. No total, disputou 22 jogos e deu uma assistência para gol. Pela Segunda Divisão nacional, entrou em campo cinco vezes, número ainda dentro do limite estabelecido pelo regulamento para se transferir para outra equipe da competição.

O vínculo com o Jaconero será até o final da temporada, quando também se encerra o contrato com o Tricolor — depois disso, portanto, estará livre no mercado da bola. O time gaúcho, que conta com o experiente Nenê no setor, figura no meio de tabela da Série B e sonha com o acesso.

Matheus Vargas foi contratado pelo Fortaleza em 2019, após se destacar pela Ponte Preta, mas teve poucas oportunidades com Rogério Ceni — atuou apenas duas vezes. Foi emprestado para o Atlético-GO, onde teve bom desempenho em 2020, e retornou ao Pici no ano seguinte.

O camisa 20 foi titular absoluto em 2021, disputando 53 jogos, marcando um gol e distribuindo uma assistência. O desempenho levou o Tricolor a renovar contrato até o final de 2023, adquirindo 70% dos direitos econômicos. No ano passado, entrou em campo em 31 ocasiões e serviu os companheiros duas vezes.

O Juventude também conta com o atacante David da Hora, emprestado pelo Leão até o final desta temporada.

Outros empréstimos

Nesta semana, o Fortaleza selou o empréstimo do atacante Igor Torres à Ponte Preta — o jogador estava no Atlético-GO. O Dragão, por sua vezes, recebeu o zagueiro Alix Vinícius. Nos próximos dias, o clube deve ceder o também defensor Ceballos ao Junior Barranquilla, da Colômbia.