Fortaleza anuncia renovação de contrato com Matheus Vargas até o fim de 2023

O Fortaleza anunciou na noite desta quinta-feira, 23, a renovação de contrato do meia Matheus Vargas por mais duas temporadas. O jogador tinha vínculo com Tricolor do Pici apenas até o final deste ano e chegou a ter o nome especulado no Botafogo-RJ, mas, a pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, teve o contrato estendido até dezembro de 2023. Na negociação, o Leão adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta.

Mesmo sem se firmar na equipe titular do Fortaleza, Matheus Vargas teve participação importante na campanha histórica do time leonino em 2021, semifinalista da Copa do Brasil e quarto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. Com 53 partidas disputadas na temporada, o meia foi o quinto atleta tricolor com mais participações em jogos neste período.

Vargas tem 25 anos e foi contratado pelo Leão do Pici em 2019. Com pouco espaço naquele ano, acabou emprestado ao Atlético-GO em 2020 e retornou ao Fortaleza em 2021. Com a camisa tricolor, o jogador disputou 55 jogos, marcou um gol e deu três assistências.

Além de Matheus Vargas, o Fortaleza já garantiu a permanência de Matheus Jussa para a próxima temporada e anunciou quatro reforços para 2022: o lateral-direito Anthony Landázuri, os zagueiros Brayan Ceballos e Wagner Leonardo, e o goleiro Fernando Miguel.

