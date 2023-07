Marinho revela conversa com Vojvoda sobre posicionamento e mira títulos: "Vim para ser campeão"

Regularizado no BID, o atacante de 33 anos já pode estrear pelo Fortaleza neste domingo, 9, contra o Athletico-PR, no Castelão, em partida válida pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 7, Marinho se mostrou bastante motivado com o novo momento da carreira no Fortaleza. O jogador ressaltou o desejo de conquistar títulos pelo Tricolor e revelou conversa com o técnico Juan Pablo Vojvoda sobre posicionamento em campo.

"Deixei bem claro pro nosso treinador onde gosto de jogar, onde me sinto bem. Sempre coloquei o clube à frente do meu eu. Ele (Vojvoda) perguntou algumas coisas pra mim. Eu respondi pra ele que a posição que gosto de jogar é na ponta-direita, onde sempre me senti bem e fui feliz jogando nos clubes que passei. Já deixei a dica para ele", contou Marinho.

Regularizado no BID, o atacante de 33 anos já pode estrear pelo Fortaleza neste domingo, 9, contra o Athletico-PR, no Castelão, em partida válida pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Eu vim pra cá para vencer e ser campeão. Nos clubes por onde passei, fui campeão. Tenho certeza que aqui não será diferente pelo grupo, pelo treinador e por toda a gestão que é feita nesse clube. Eu tenho grandes coisas em mente", afirmou.

O atleta explicou ainda os motivos que o levaram a acertar com o Fortaleza. O atacante ex-Flamengo assinou contrato com o Leão até o fim de 2025.

"Muitos clubes apareceram. Escolhi o Fortaleza pelo trabalho, crescimento e projeto. Eu acredito naquilo que vejo que esse clube vem fazendo, a evolução. Agradeço mais uma vez ao Alex (Santiago, vice-presidente do clube) e ao Marcelo (Paz, presidente) pelo trabalho que eles têm feito aqui. Muitos clubes deveriam olhar isso e aprender um pouco. O projeto do Fortaleza é de crescimento."

MARCELO PAZ RASGA ELOGIOS A MARINHO

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, também participou da coletiva de apresentação do atacante Marinho. Antes de o jogador falar, o dirigente destacou o lado família e o empenho do atleta nos treinamentos.

"Semana passada o Fortaleza estava viajando para os dois jogos (contra Palestino e Flamengo). Eu vi um atleta focado, deu tudo no treinamento com o sub-20. Fui perguntar para o Léo Porto (treinador do sub-20 e auxiliar permanente do clube) como estava o Marinho. 'Presidente, ele só puxa o treino pra cima. Ele abraçou os meninos, super motivado, fez amizade rapidamente", contou o Marcelo Paz.